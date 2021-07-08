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В ДТП в Ростовской области попали восемь автомобилей

22:00, 08 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Восемь автомобилей столкнулись на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Ростовской областной поисково-спасательной службы.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл на 1100-м километре трассы М4 в Азовском районе.

По предварительным данным, грузовик Volvo притормозил из-за остановившегося перед ним автомобиля. Ехавший позади грузовика водитель Lada Granta не среагировал на ситуацию и врезался во впереди идущую машину.

По той же схеме столкнулись ещё шесть сзади идущих автомобилей, — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что в аварии никто не пострадал. Наибольшие повреждения получили три автомобиля из восьми. Движение на трассе к настоящему моменту осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Ростовской области.

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