В ДТП с участием полицейского погибли трое подростков

https://static.news.ru/photo/c475dac8-d187-11ea-b1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудник УВД на Московском метрополитене спровоцировал ДТП в Калязинском районе Тверской области, выехав на полосу встречного движения на своём автомобиле Opel.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, авария произошла в 23:45 мск на 135-м километре трассы Р-104. Полицейский 1990 года рождения пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся со скутером. Управляющий скутером подросток 2005 года рождения и два пассажира, которые были на год младше, погибли от полученных травм.

Предварительное медицинское освидетельствование не выявило наличия алкоголя в крови полицейского. Окончательный результат станет известен после дополнительного химико-токсикологического исследования. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Утром 29 июля крупное ДТП произошло на юго-востоке Москвы, писал NEWS.ru. При столкновении рейсового автобуса и «Газели» погиб один человек, ещё семеро пострадали.