Семь человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Москве

https://static.news.ru/photo/63e1f588-d151-11ea-8084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь человек травмированы и один погиб в столкновении рейсового автобуса «Лиаз» и грузовой «Газели» на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на пересечении улицы Ташкентской и Рязанского проспекта.

В автобусе погибла пассажирка — женщина примерно 30-35 лет, также получили травмы четверо пассажиров автобуса. В «Газели» пострадали три человека, сообщает РИА Новости.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Движение на данном участке затруднено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус и микроавтобус столкнулись на трассе Бийск — Новокузнецк в Новокузнецком районе. В результате три человека пострадали.