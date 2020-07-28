Семь человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Москве

Семь человек травмированы и один погиб в столкновении рейсового автобуса «Лиаз» и грузовой «Газели» на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на пересечении улицы Ташкентской и Рязанского проспекта.
В автобусе погибла пассажирка — женщина примерно 30-35 лет, также получили травмы четверо пассажиров автобуса. В «Газели» пострадали три человека,
На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Движение на данном участке затруднено.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус и микроавтобус столкнулись на трассе Бийск — Новокузнецк в Новокузнецком районе. В результате три человека пострадали.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен