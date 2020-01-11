https://static.news.ru/photo/69bbc784-3487-11ea-bf44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два пассажирских автобуса грузовик МАН и ВАЗ-2110 столкнулись на 173-м километре трассы М-4 «Дон».

Сообщается о четверых пострадавших с травмами различной степени тяжести. Они госпитализированы. Им оказана необходимая помощь. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они устанавливают детали инцидента, информирует РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о другом ДТП, которое произошло на Московской улице в Калуге. В результате аварии пострадало четыре человека. Двое из них — маленькие дети.