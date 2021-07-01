В ДТП под Ростовом погибли пятеро, в том числе ребёнок

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Бывший следователь прокуратуры Иркутской области Алексей Тороп, которого обвинили в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в Балаганске, написал письмо из СИЗО. Экс-сотрудник правоохранительных органов обратился за помощью, пытаясь доказать свою невиновность в деле 13-летней давности, пишет «КП-Иркутск».

Изначально за убийство и изнасилование школьницы был задержан бывший заключённый, причём дело вёл как раз тот самый следователь Алексей Тороп. Убитая девочка была подругой его дочери. Но в процессе Тороп...