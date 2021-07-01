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В ДТП под Ростовом погибли пятеро, в том числе ребёнок

08:39, 01 июля 2021
Фото: Ростов Сегодня/vk.com
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Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и «Газели» в Сальском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД по региону.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля пошёл на обгон, нарушив правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с «Газелью».

В ГИБДД пояснили, что погибли водитель и пассажиры легковушки, в их числе четырёхлетняя девочка, а также водитель «Газели» и его пассажир.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельство инцидента.

Ранее крупное ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло на трассе на Кубани. В результате инцидента погибли пять человек, ещё шестеро получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

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