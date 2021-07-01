В ДТП под Ростовом погибли пятеро, в том числе ребёнок

Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и «Газели» в Сальском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД по региону.
Инцидент
В ГИБДД пояснили, что погибли водитель и пассажиры легковушки, в их числе четырёхлетняя девочка, а также водитель «Газели» и его пассажир.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельство инцидента.
Ранее крупное ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло на трассе на Кубани. В результате инцидента погибли пять человек, ещё шестеро получили серьёзные травмы и были госпитализированы.