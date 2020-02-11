https://static.news.ru/photo/d252325e-4d57-11ea-810c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/Global Look Press

Два 62-летних гражданина России погибли в испанском муниципалитете Дения. Мужчины умерли от отравления угарным газом, эту версию полиции подтвердили судмедэксперты, которые провели вскрытие.

Тела были найдены в доме, принадлежащем одному из погибших бизнесменов. Они находились в разных комнатах. Предположительно, трагедия произошла из-за неисправности газового котла, россияне скончались во сне, сообщает France Presse. Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Ранее NEWS.ru писал, что в Цхинвале сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела российского советника по вопросам здравоохранения и социальной политики Игоря Галя и его супруги. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом.