Два 62-летних гражданина России погибли в испанском муниципалитете Дения. Мужчины умерли от отравления угарным газом, эту версию полиции подтвердили судмедэксперты, которые провели вскрытие.
Тела были найдены в доме, принадлежащем одному из погибших бизнесменов. Они находились в разных комнатах. Предположительно, трагедия произошла из-за неисправности газового котла, россияне скончались во сне,
Ранее NEWS.ru писал, что в Цхинвале сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела российского советника по вопросам здравоохранения и социальной политики Игоря Галя и его супруги. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом.
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