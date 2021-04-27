В день рождения Гитлера в Москве подожгли здание еврейской общины

https://static.news.ru/photo/d30f5730-a788-11eb-871f-96000091f725_660.jpg Фото: Российский еврейский конгресс/facebook.com

Здание еврейской общины «Шамир» в московском районе Перово осквернили неизвестные. Об этом сообщается на сайте Российского еврейского конгресса.

Инцидент произошёл в день рождения Гитлера, 20 апреля. Поджигатели написали на стене здания «Смерть жидам», нарисовали свастику и подожгли крыльцо.

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, ущерб от действий вандалов оценивается в 100 тысяч рублей.

В Российском еврейском конгрессе заявили о возмущении в связи с этим преступлением, которое по всем признакам является антисемитским.

Немыслимо, что такие акции устрашения возможны сегодня в Москве, в городе с крупнейшей еврейской общиной в Европе, — говорится в сообщении.

Представители конгресса также призвали полицию взять расследование происшествия под особый контроль и строго наказать преступников.

По информации Российского еврейского конгресса, это уже второе нападение на общину «Шамир» за год. В прошлый раз, в сентябре 2020 года, злоумышленник попытался прорваться в помещение. Когда ему это сделать не удалось, он разгромил крыльцо и разбил служебный автомобиль.

Нападавший был задержан, однако наказания он, как сообщают в конгрессе, не понёс.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник героям в Псковской области. Монумент возведён в честь трёх военнослужащих, геройски погибших во время боестолкновения с незаконными вооружёнными формированиями в Чечне.