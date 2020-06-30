В деле Михаила Ефремова появился ещё один потерпевший 

https://static.news.ru/photo/06ad6be4-baaf-11ea-8072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стало известно о четвёртом потерпевшем в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Им стал младший сын погибшего в аварии водителя Сергея Захарова и его гражданской супруги Валерий.

Как сообщает telegram-канал MASH, такой статус позволяет участвовать в суде и рассчитывать на компенсацию. Потерпевшими по делу уже проходят брат покойного, его жена и старший сын. Гражданская жена Захарова Ирина, с которой погибший прожил 22 года, не сможет требовать выплат.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина объяснила, как актёр мог попасть в смертельное ДТП. По словам Качалиной, Ефремов тяжело болен и если принимал наркотики, то только для того, чтобы унять боль. Актёр давно страдает астмой, пояснила бывшая жены звезды, у него нередко бывают «страшные приступы» удушья. И в тот вечер, скорее всего, у Ефремова тоже случился такой приступ. Он «накрыл» Ефремова и, тот потерял контроль над внедорожником.