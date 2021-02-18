В Чите арестован мужчина, застреливший девятилетнюю девочку

https://static.news.ru/photo/9c4d7d80-7277-11eb-a7dc-96000091f725_660.jpg Фото: zabaykalye.sledcom.ru

Суд в Чите принял решение об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве девятилетней девочки, на два месяца. Он будет заключён под стражу до 16 апреля 2021 года.

Железнодорожный суд Читы удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор, — сообщил РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

В отношении обвиняемого заведено уголовное дело по статье об убийстве ребёнка. По данным следствия, мужчина 1988 года рождения выстрелил в девятилетнюю девочку из неустановленного огнестрельного оружия. Подозреваемый выстрелил в дверь после ссоры соседей по лестничной клетке.

Накануне NEWS.ru писал, что девятилетняя девочка выложила в социальную сеть TikTok видеообращение, в котором рассказала подписчикам о пьяном соседе, который ломится в дверь квартиры. Она пояснила, что её отец отошёл в магазин. По словам школьницы, в квартире с ней находились двое братьев — младший и старший, — а также несколько рабочих, которые делали в квартире ремонт.

Позже стало известно, что нетрезвый сосед, пытавшийся закатить скандал из-за шума в квартире соседей на фоне ремонта, выстрелил в дверь и ранил девочку, которая позже скончалась.