В Челябинской области загорелась исправительная колония

В Челябинской области начался пожар в исправительной колонии. Инцидент произошёл в Копейске.
По данным «Интерфакса», пламя
Ранее NEWS.ru сообщал, что по информации Следственного комитета, пожар в исправительной колонии в Ангарске Иркутской области является результатом бунта заключённых. В этой колонии вечером 9 апреля заключённые напали на сотрудника и устроили беспорядки. Инициатором стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка, который призывал других осуждённых к бунту.
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