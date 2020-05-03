В Челябинской области загорелась исправительная колония

https://static.news.ru/photo/c163c55e-8d15-11ea-9c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинской области начался пожар в исправительной колонии. Инцидент произошёл в Копейске.

По данным «Интерфакса», пламя охватило одно из помещений второго этажа, где располагается бытовой блок. Из горящего здания эвакуированы более 100 заключённых. Однако справиться с огнём пока не удаётся. По словам источника агентства, есть угроза распространения на соседние строения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по информации Следственного комитета, пожар в исправительной колонии в Ангарске Иркутской области является результатом бунта заключённых. В этой колонии вечером 9 апреля заключённые напали на сотрудника и устроили беспорядки. Инициатором стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка, который призывал других осуждённых к бунту.