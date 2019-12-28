https://static.news.ru/photo/327e8ae2-2a49-11ea-a92a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время катания на коньках на территории челябинской школы № 116 скончался мужчина. Об этом сообщили очевидцы и источник в правоохранительных органах.

По словам местных жителей, которые приводит портал 74.RU, 32-летнему горожанину стало плохо.

Приехала скорая, но было уже поздно. Говорят, что сердце, — сообщила женщина из соседнего дома.

Собеседник портала в полиции, в свою очередь, рассказал, что мужчина погиб из-за неосторожности во время катания. По словам источника, причиной смерти стал удар головой об лёд.

Потеряв равновесие, он упал и сильно стукнулся головой. Травма была смертельна, — отметил собеседник издания.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подробности не привели, но подтвердили факт смерти молодого человека.

Ранее интернет-сообщество возмутила видеозапись, которая была снята в селе Новотроицкое в Анивском районе Сахалинской области. На кадрах мужчина волоком тащит раздетую до нижнего белья женщину, которая не подаёт признаков жизни, в подъезд жилого дома, писал NEWS.ru.