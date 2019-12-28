Во время катания на коньках на территории челябинской школы № 116 скончался мужчина. Об этом сообщили очевидцы и источник в правоохранительных органах.
По словам местных жителей, которые
Приехала скорая, но было уже поздно. Говорят, что сердце, — сообщила женщина из соседнего дома.
Собеседник портала в полиции, в свою очередь, рассказал, что мужчина погиб из-за неосторожности во время катания. По словам источника, причиной смерти стал удар головой об лёд.
Потеряв равновесие, он упал и сильно стукнулся головой. Травма была смертельна, — отметил собеседник издания.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подробности не привели, но подтвердили факт смерти молодого человека.
Ранее интернет-сообщество возмутила видеозапись, которая была снята в селе Новотроицкое в Анивском районе Сахалинской области. На кадрах мужчина волоком тащит раздетую до нижнего белья женщину, которая не подаёт признаков жизни, в подъезд жилого дома, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен