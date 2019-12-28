Интернет-сообщество возмутила видеозапись, которая была снята в селе Новотроицкое в Анивском районе Сахалинской области. На кадрах мужчина волоком тащит раздетую до нижнего белья женщину, которая не подаёт признаков жизни, в подъезд жилого дома.
Ролик
Как сообщили агентству в пресс-службе местной полиции, оказалось, что раздетая барышня является сожительницей тащившего её сахалинца. Правоохранители рассказали, что она жива и не получила серьёзных травм. По её словам, будучи сильно пьяной, она устроила скандал своему любовнику. Тот в ответ ударил любовницу и ей пришлось бежать на улицу практически «в чём мать родила». Мужчина бросился вдогонку и начал силой затаскивать её обратно.
Подъехавшим на место ЧП полицейским в итоге пришлось отвезти агрессивного сахалинца в психиатрическую больницу. Оказалось, что он страдает психическим заболеванием.
Как писал NEWS.ru, несколько человек напали с целью ограбления на 60-летнего мужчину Хуана Фреснада в Нью-Йорке в канун католического Рождества. После избиения мужчина умер в больнице, куда был доставлен в критическом состоянии.
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