https://static.news.ru/photo/59311b24-2a20-11ea-b8de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интернет-сообщество возмутила видеозапись, которая была снята в селе Новотроицкое в Анивском районе Сахалинской области. На кадрах мужчина волоком тащит раздетую до нижнего белья женщину, которая не подаёт признаков жизни, в подъезд жилого дома.

Ролик прислали в редакцию сахалинского информагентства Sakh.com. На нём запечатлено, как мужчина, одетый в джинсы и футболку, за руку затаскивает никак не реагирующую на происходящее женщину по лестнице в дом. Её ноги бьются о заснеженные ступеньки, а другой мужчина в куртке в этот момент вежливо придерживает дверь, чтобы её было удобнее протащить в подъезд. За происходящим наблюдали по меньшей мере два человека — автор съёмки и мужчина в куртке. По записи непонятно, жива ли женщина или нет.

Как сообщили агентству в пресс-службе местной полиции, оказалось, что раздетая барышня является сожительницей тащившего её сахалинца. Правоохранители рассказали, что она жива и не получила серьёзных травм. По её словам, будучи сильно пьяной, она устроила скандал своему любовнику. Тот в ответ ударил любовницу и ей пришлось бежать на улицу практически «в чём мать родила». Мужчина бросился вдогонку и начал силой затаскивать её обратно.

Подъехавшим на место ЧП полицейским в итоге пришлось отвезти агрессивного сахалинца в психиатрическую больницу. Оказалось, что он страдает психическим заболеванием.

Как писал NEWS.ru, несколько человек напали с целью ограбления на 60-летнего мужчину Хуана Фреснада в Нью-Йорке в канун католического Рождества. После избиения мужчина умер в больнице, куда был доставлен в критическом состоянии.