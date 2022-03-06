В центре Москвы задержали участников несанкционированной акции протеста

В центре Москве правоохранительные органы задержали участников несанкционированной акции против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, сообщает РИА Новости. Отмечается, что протестующие собрались на акцию на Манежной площади несмотря на предупреждения властей о её незаконности.

В настоящее время Манежная площадь от участников акции освобождена . Число задержанных не уточняется.

По данным Telegram-канала «Марксистская тенденция», один из автозаков с задержанными попал в аварию. ДТП произошло на Хамовническом валу. За медицинской помощью обратились 11 человек.

Акции протеста против спецоперации на Украине также прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Иркутске, Хабаровске и других городах России.

Ранее в МВД России предупредили, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.