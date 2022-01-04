В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицией

В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими, сообщает РИА Новости. Силовики применяют спецсредства. Несколько правоохранителей были избиты.
Протестующие
Акции протеста в Казахстане вспыхнули из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.
В МВД Казахстана заявили, что митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе. Они применяли бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.
В ходе акций протестов, прошедших в республике 4 января и в ночь на 5-е число, сотрудники органов правопорядка задержали свыше 200 граждан. В отношении задержанных начаты досудебные расследования. В результате столкновений пострадало около 100 полицейских, повреждения получили 37 служебных автомобилей.