В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицией

В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими, сообщает РИА Новости. Силовики применяют спецсредства. Несколько правоохранителей были избиты.

Протестующие попытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова. Для разгона митингующих полиция бросает светошумовые гранаты. Как отмечается, несколько сотен человек были остановлены сотрудниками полиции на подступах к центру города. Пикетчики вооружены дубинками. Участники протестов также захватывают и жгут военную спецтехнику.

Акции протеста в Казахстане вспыхнули из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

В МВД Казахстана заявили, что митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе. Они применяли бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.

В ходе акций протестов, прошедших в республике 4 января и в ночь на 5-е число, сотрудники органов правопорядка задержали свыше 200 граждан. В отношении задержанных начаты досудебные расследования. В результате столкновений пострадало около 100 полицейских, повреждения получили 37 служебных автомобилей.