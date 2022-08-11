В Германии 34 человека пострадали из-за аварии на американских горках

В парке аттракционов Legoland в городе Гюнцбург на юге Германии произошла авария на американских горках, в результате которой пострадали 34 человека, сообщает газета Günzburger Zeitung. Двое их пострадавших тяжело ранены, остальные получили легкие ушиби и ссадины.

Как говорится в материале, два поезда столкнулись на скорости 60 км/ ч, когда один из них резко затормозил.

Более десятка машин скорой помощи выстроились перед воротами парка развлечений. Два спасательных вертолета приземлились на закрытой территории гостевой автостоянки. Примерно через полчаса для поддержки приземлился еще один спасательный вертолет, — говорится в сообщении.

Парк развлечений, как пишет издание, продолжает работать без ограничений, несмотря на аварию, закрыты лишь американские горки. Криминальная полиция начала выяснять причины происшествия.

Ранее семнадцатилетняя жительница Орла выпала из кресла аттракциона «Орбита» и погибла. Несчастный случай произошел в Городском парке культуры и отдыха города. По словам очевидцев, местная жительница каталась на аттракционе и вылетела из него во время движения. Прибывшие на место происшествия медики направили ее в областную детскую больницу, однако спасти девушку не удалось. В результате полученных травм она скончалась.