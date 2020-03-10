Более 20 лесных пожаров зафиксировано в Краснодарском крае и Крыму из-за осложнения пожарной обстановки в результате аномально тёплой и малоснежной зимы в центральной части России.

Зарегистрировано уже 20 лесных пожаров общей площадью свыше 76 га, в большей степени на территории Краснодарского края и Республики Крым, — говорится в сообщении на сайте МЧС России. В апреле...