Число пострадавших при взрыве на химическом предприятии в Барселоне выросло до 19 человек.
У всех раненых лёгкие повреждения. Спасатели не исключают, что в результате инцидента один человек мог пропасть без вести, —
передаётгазета La Vanguardia.
Ранее NEWS.ru писал, что ЧП случилось на предприятии компании Proquibasa, которая на своём сайте предлагает потребителям лубриканты и специальные смеси.
Изначально сообщалось об одном погибшем и шести травмированных. Причины инцидента пока не установлены.
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