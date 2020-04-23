В Австралии водитель грузовика убил полицейских, остановивших нарушителя

На трассе в Мельбурне водитель грузовика насмерть сбил четырёх полицейских, остановивших нарушителя на Porsche за превышение скорости. В момент трагедии стражи порядка находились на полосе аварийной остановки.
По данным правоохранителей, грузовой автомобиль двигался со скоростью 100 км/час. 41-летний водитель Porsche не пострадал, хотя его машину грузовик задел. В организме мужчины были найдены наркотики, на запрещённые вещества проверят и водителя грузовой машины.
Как отмечает Sky News, после гибели полицейских нарушитель выложил несколько фотографий с места ДТП в Facebook и скрылся. Позднее его задержали. Водитель грузовика находится в госпитале под стражей, состояние его здоровья не вызывает опасений у врачей.
В Волгограде при столкновении служебного автомобиля и ремонтного вагона трамвая, выехавшего со второстепенной дороги на жёлтый сигнал светофора, погибли двое полицейских. Им было 22 и 24 года, писал NEWS.ru.