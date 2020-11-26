В Армении обнаружили тело российского военного

https://static.news.ru/photo/26242d12-300e-11eb-89f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На армянской территории вне воинской части найдено тело военнослужащего-контрактника ВС РФ. Признаков насильственной смерти нет. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Там отметили, что совместно с правоохранительными органами Армении начато расследование инцидента.

Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту. Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено, — сообщили в ЮВО ТАСС.

Специалисты, как добавили в пресс-службе, устанавливают все обстоятельства случившегося.

На территории Армении расположена 102-я ордена Александра Невского российская военная база, вооружённая и оснащённая по последнему слову техники. Её ещё называют «Южный щит». Находится база в Гюмри.

Как писал NEWS.ru, 4 июля военнослужащий 102-й российской военной базы, гражданин РФ С. Салихов был найден мёртвым в одной из квартир города Гюмри (Ширакская область Армении).