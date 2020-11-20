В Архангельске на школьников во время урока упал кусок штукатурки

https://static.news.ru/photo/d2c6c7ee-2b24-11eb-a0dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: arkhangelsk_pro_online/vk.com

Два десятиклассника получили травмы в школе № 22 города Архангельска. Во время урока на них с потолка обрушился кусок штукатурки.

Девочке упавший фрагмент попал в плечо, а сидевшему рядом с ней молодому человеку — по голове.

Я приняла решение с согласия родителей отвезти детей в травматологическое отделение детской больницы. Им провели необходимые обследования, томографию, снимки. Как сказал врач, изменения здоровья у детей от этой травмы нет, — цитирует РИА Новости директора школы Ольгу Уткину.

Сейчас на крыше здания 1936 года постройки восстанавливают кровлю. Ремонтные работы начались 2 октября и проходят в течение всего дня, в том числе во время занятий. Класс, где произошло обрушение, находится на самом верхнем, четвёртом этаже.

Связано ли произошедшее с ремонтом, руководитель образовательного учреждения сказать затруднилась. По её словам, это должна выяснить экспертиза.

Ранее во Владивостоке, как писал NEWS.ru, бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованную у здания машину. Её владелец, находившийся около автомобиля, чудом не пострадал.