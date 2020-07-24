В Алтайском крае пожарная машина врезалась в поезд

Водитель пожарной машины врезался в грузовой поезд. Инцидент произошёл в 15:21 на 183-м километре перегона Озерки — Цаплино в Тальменском районе Алтайского края.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги рассказали, что водитель выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Как
KP.RU
Сообщается, что погибли два сотрудника МЧС. Водитель скончался на месте происшествия, ещё один сотрудник МЧС умер в реанимации. Выясняются все обстоятельства происшествия.
На месте работают восстановительные поезда со станций Алтайская и Камень-на-Оби, а также оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги.
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