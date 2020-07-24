В Алтайском крае пожарная машина врезалась в поезд

https://static.news.ru/photo/4e11dc48-cdcb-11ea-bc1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Российские железные дороги "РЖД"/vk.com

Водитель пожарной машины врезался в грузовой поезд. Инцидент произошёл в 15:21 на 183-м километре перегона Озерки — Цаплино в Тальменском районе Алтайского края.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги рассказали, что водитель выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Как сообщает портал «В Рубцовске.ру», по предварительным данным, у автомобиля была неисправна тормозная система.

KP.RU приводит другую версию происшествия. По словам очевидцев, пожарная машина ехала на вызов, поэтому водитель принял решение проехать через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.

Сообщается, что погибли два сотрудника МЧС. Водитель скончался на месте происшествия, ещё один сотрудник МЧС умер в реанимации. Выясняются все обстоятельства происшествия.

На месте работают восстановительные поезда со станций Алтайская и Камень-на-Оби, а также оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги.