Утопившая детей мать на Камчатке получила 15 лет тюрьмы

https://static.news.ru/photo/5c186aba-a5f7-11ea-8fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

Мать, утопившая двух своих детей в Вилючинске Камчатского края, приговорена к 15 годам лишения свободы. Такое решение вынес суд первой инстанции.

Трагедия случилась в сентябре прошлого года. Женщин узнала об измене мужа, с которым у них была общая полуторамесячная дочь, и решила покончить с собой и двумя своими детьми, сообщает прокуратура Камчатского края.

Мать взяла на руки дочь, привязала к руке пятилетнего сына и зашла в воду. Ставшие свидетелями инцидента очевидцы вызвали полицию, те смогли добраться до женщины только на лодке. Но к тому времени дети уже погибли, а сама мать не пострадала.

На женщину завели уголовное дело, её судили за убийство малолетних, находящихся в заведомо беспомощном состоянии. Срок жительница Вилючинска будет отбывать в колонии общего режима. Экспертиза показал, что в момент убийства малышей мать была абсолютно вменяемой и прекрасно осознавала, что делает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что убившая детей женщина — выпускница столичной «Бауманки», работала на Камчатке инженером.