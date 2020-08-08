Происшествия

Ушёл из жизни официальный представитель Ленобласти при правительстве РФ

16:53, 08 августа 2020
Андрей Ковалёв Андрей Ковалёв Фото: lenobl.ru

Глава представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве России Андрей Ковалёв умер на 51-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По её данным, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже выразил соболезнования родным и близким Ковалёва.

Официальная причина смерти главы представительства пока не названа. Однако издание 47.news сообщает, что в последние дни Ковалёв боролся с коронавирусом и находился на искусственной вентиляции лёгких.

Выпускник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А.С. Попова и Санкт-Петербургского университета МВД России Ковалёв в 2002 году стал помощником губернатора Ленобласти. В 2019 году он возглавил представительств губернатора и правительства региона при российском правительстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался 8 августа после заражения коронавирусом.

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