Ушёл из жизни официальный представитель Ленобласти при правительстве РФ

https://static.news.ru/photo/a6d693c2-d97f-11ea-b1f4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ковалёв Фото: lenobl.ru

Глава представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве России Андрей Ковалёв умер на 51-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По её данным, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже выразил соболезнования родным и близким Ковалёва.

Официальная причина смерти главы представительства пока не названа. Однако издание 47.news сообщает , что в последние дни Ковалёв боролся с коронавирусом и находился на искусственной вентиляции лёгких.

Выпускник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А.С. Попова и Санкт-Петербургского университета МВД России Ковалёв в 2002 году стал помощником губернатора Ленобласти. В 2019 году он возглавил представительств губернатора и правительства региона при российском правительстве.

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