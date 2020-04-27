Ушёл из жизни гендиректор «Металлоинвеста»

https://static.news.ru/photo/8e2646bc-889c-11ea-b853-fa163e074e61_660.jpg Андрей Варичев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутат Курской областной думы, генеральный директор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался.

Об этом сообщила представитель региональной администрации. Она от имени коллег и губернатора Курской области выразила соболезнования в связи с кончиной Варичева.

Да, мне подтвердили данную информацию только что. Губернатор и вся администрация Курской области выражает глубочайшие соболезнования, — сказала она.

По данным РБК, Варичев умер от пневмонии. При этом он сдавал тест на коронавирус, однако тот показал отрицательный результат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у российского бойца смешанного стиля (ММА), члена команды Хабиба Нурмагомедова и его двоюродного брата Шамиля Завурова не подтвердилась пневмония.