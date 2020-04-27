Ушёл из жизни гендиректор «Металлоинвеста»

Депутат Курской областной думы, генеральный директор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался.
Об этом сообщила представитель региональной администрации. Она от имени коллег и губернатора Курской области выразила соболезнования в связи с кончиной Варичева.
Да, мне подтвердили данную информацию только что. Губернатор и вся администрация Курской области выражает глубочайшие соболезнования, — сказала она.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что у российского бойца смешанного стиля (ММА), члена команды Хабиба Нурмагомедова и его двоюродного брата Шамиля Завурова не подтвердилась пневмония.
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