Ушла из жизни автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

https://static.news.ru/photo/9020f382-cf0e-11ea-b80c-fa163e074e61_660.jpg Нина Андреева Фото: Александр Николаев/ТАСС

Автор знаменитого письма «Не могу поступаться принципами», прозванного журналистами «манифестом антиперестроечных сил», Нина Андреева скончалась в возрасте 81 года.

Сообщение об этом появилось на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, лидером которой была Андреева. Согласно ему, женщина умерла 24 июля после тяжёлой болезни, передаёт РИА Новости.

Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, — говорится в сообщении.

13 марта 1988 года газета «Советская Россия» опубликовала письмо Нины Андреевой, которая на тот момент являлась преподавателем ленинградского технологического института. Документ получил название «Не могу поступаться принципами». Журналисты газеты «Правда» назвали его «манифестом антиперестроечных сил». В письме Андреева выразила свои опасения касательно политики перестройки.