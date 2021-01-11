Умолявшая о помощи в Twitter женщина погибла с дочерью в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/7da0347e-5489-11eb-b321-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 66.mchs.gov.ru

Женщина, умолявшая о помощи в горящем доме на улице рассветной, погибла вместе с семилетней дочерью в Екатеринбурге. Несчастная пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь.

Путаясь в буквах, жительница горящего дома писала о том, что их квартира, где она находится вместе с ребёнком, заблокирована и выхода нет. Позже появилось её фото — в слезах, испуганная и перепачканная мать молила о помощи для себя и своего ребёнка. Последняя запись несчастно гласит: «Там упал и кто-то умер у двери».

Twitter.com

Как стало известно позднее, женщину и её дочь спасти не удалось.

В 5:25 бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка. Погибшим ребёнком оказалась 7-летняя Вера. К сожалению, погибла и её 38-летняя мама по имени Наталья, — цитирует начальника пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Валерия Горелых портал Е1.ru.

На данный момент установлена личность ещё одной погибшей — это 44-летняя женщина по имени Лора. Личности других погибших и пострадавших устанавливаются.

Пожарные отрабатывают различные версии случившегося: в частности, неосторожное обращение с огнём и замыкание электропроводки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура назвала предварительную причину пожара в девятиэтажном доме по улице Рассветной в Екатеринбурге. По всей вероятности, это могло быть неосторожное обращение с огнём.