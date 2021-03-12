Умер один из основателей издателя игр «Бука» Александр Михайлов

https://static.news.ru/photo/0138eb00-832e-11eb-a4a1-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В Москве в возрасте 49-лет скончался сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр «Бука» Александр Михайлов. По некоторым данным, у мужчины произошёл инсульт.

О кончине Михайлова сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.

Умер Александр Михайлов, основатель и директор «Буки». Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х, — написал он в Twitter.

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Михайлов работал в «Буке» с 1993 года — с момента основании компании. До 1998 года организация занималась импортом игровых консолей, позднее переключившись на компьютерные игры. В 1998 году вышла их первая игра «Русская рулетка». Затем появились игры «Аллоды», «Вангеры» и «Дальнобойщики», которые завоевали внимание российских пользователей. В 2008 году «Буку» купила фирма 1С.

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