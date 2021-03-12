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Умер один из основателей издателя игр «Бука» Александр Михайлов

14:58, 12 марта 2021
Фото: unsplash.com

В Москве в возрасте 49-лет скончался сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр «Бука» Александр Михайлов. По некоторым данным, у мужчины произошёл инсульт.

О кончине Михайлова сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.

Умер Александр Михайлов, основатель и директор «Буки». Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х, — написал он в Twitter.

Михайлов работал в «Буке» с 1993 года — с момента основании компании. До 1998 года организация занималась импортом игровых консолей, позднее переключившись на компьютерные игры. В 1998 году вышла их первая игра «Русская рулетка». Затем появились игры «Аллоды», «Вангеры» и «Дальнобойщики», которые завоевали внимание российских пользователей. В 2008 году «Буку» купила фирма 1С.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нидерландах скончался создавший компакт-диск и плёнку для кассет голландский инженер Лодевейк Оттенс. Изобретатель умер в возрасте 94 лет у себя дома в провинции Северный Брабант в субботу, 6 марта.

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