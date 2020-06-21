Умер мужчина, обстрелявший сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте

https://static.news.ru/photo/d16c3016-b3c7-11ea-833c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, который 15 июня пострадал в перестрелке с полицейскими на Ленинском проспекте, скончался в больнице, передаёт телеграм-канал «112».

«Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах только 20 июня сообщил, что угроза жизни Галаева миновала, поэтому следователи готовятся допросить стрелка.

Как писал NEWS.ru, Галаев напал на полицейских, которые остановили автомобиль такси. Проходивший по проспекту мужчина начал стрелять по сотрудникам ГИБДД которые составляли протокол на случайного водителя. В перестрелке Галаев получил тяжёлые ранения, полицейские тоже пострадали.

СК возбудил дело о нападении на сотрудников полиции. Знакомые рассказали, что в последнее время Галаев замкнулся в себе. Дома у мужчины были найдены экстремистские материалы. Следствие проверяет связи стрелка с религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений.