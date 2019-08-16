https://static.news.ru/photo/c5b6fafc-c026-11e9-8923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Министерство здравоохранения Ульяновской области связалось с коллегами из Самары в связи с отравлением домашним маслом, сообщила первый замглавы регионального ведомства Инна Чигирёва. Она рассказала News.ru, что проявления заболевания в двух регионах похожи.

Речь идёт об отравлении неизвестным веществом 70 граждан Узбекистана под Самарой. Пострадавшие работали на предприятии «Кошелёвский посад» и также употребляли в пищу масло домашнего производства. Подсолнечник, продуктом которого отравились ульяновцы, был привезён из Самарской области.

Чигирёва подчеркнула, что у ведомств нет никаких подтверждений того, что эти случаи связаны между собой. Окончательный ответ на этот вопрос смогут дать правоохранительные органы.

Как ранее писал News.ru, Чигирёва заявила, что первый пациент с признаками отравления поступил в медицинское учреждение 3 августа. Женщине, которая впоследствии скончалась, диагностировали передозировку антикоагулянтами, вызвавшую желудочно-кишечное кровотечение.