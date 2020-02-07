Консула Украины в молдавском городе Бельцы отстранили от выполнения должностных обязанностей из-за проверки заявления подростка. 17-летняя девушка сообщила в правоохранительные органы об изнасиловании.
Кишинёв попросил дипломата не покидать территорию Молдавии на время проведения следственных действий,
Ранее в Индии 25-летнего работника посольства США задержали по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки. Как считают правоохранители, он заманил игравшую на улице несовершеннолетнюю к себе в дом и надругался. Преступление было совершено на территории американской дипмиссии, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен