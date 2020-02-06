Полиция Индии арестовала 25-летнего жителя, которого подозревают в изнасиловании пятилетнего ребёнка. Преступление было совершено 1 февраля на территории посольства Соединённых Штатов, индус заманил несовершеннолетнюю к себе в дом.
Мужчина был задержан 2 февраля после обращения родителей пострадавшей в правоохранительные органы. Девочка находится в стабильном состоянии, врачи подтвердили, что она была изнасилована.
Посольство США расположено в элитном районе Чанакьяпури в Нью-Дели. Как
В 2018 году индийское правительство ввело смертную казнь за изнасилование девочек, которым меньше 12 лет, писал NEWS.ru.
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