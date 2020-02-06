https://static.news.ru/photo/1f88e3f4-48e1-11ea-97d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sudip Maiti/Global Look Press

Полиция Индии арестовала 25-летнего жителя, которого подозревают в изнасиловании пятилетнего ребёнка. Преступление было совершено 1 февраля на территории посольства Соединённых Штатов, индус заманил несовершеннолетнюю к себе в дом.

Мужчина был задержан 2 февраля после обращения родителей пострадавшей в правоохранительные органы. Девочка находится в стабильном состоянии, врачи подтвердили, что она была изнасилована.

Посольство США расположено в элитном районе Чанакьяпури в Нью-Дели. Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на одного из следователей, подозреваемый работает водителем в дипмиссии и живёт на её территории вместе с родителями. Родные девочки также трудятся в посольстве в качестве вспомогательного персонала.

В 2018 году индийское правительство ввело смертную казнь за изнасилование девочек, которым меньше 12 лет, писал NEWS.ru.