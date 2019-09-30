https://static.news.ru/photo/818f59ce-e37f-11e9-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Василий Давыденко Фото: Василь Давиденко/facebook.com

Украинский военный нетрадиционной сексуальной ориентации Василий Давыденко был избит неизвестными через несколько дней после каминг-аута. Об этом сообщил ветеран и ЛГБТ-активист Виктор Пилипенко.

На своей странице в Facebook Пилипенко рассказал, что группа «радикалов» пришла для этого к дому гомосексуалиста. Нападавших было пятеро, они били Давыденко по голове и в область паха.

Пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василия Давыденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что всё произошло очень быстро. Били в пах, в голову, потом ногами, — написал Пилипенко.

По словам ЛГБТ-активиста, Давыденко спасло только то, что он сумел сгруппироваться. Нападавшие при этом сломали корсет для позвоночника, который военный носил из-за травмы, полученной во время боевых действий.

Пилипенко подозревает, что адрес проживания гомосексуалиста раскрыли его коллеги военные, которые отвернулись от Давыденко после признания в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее противники пропаганды ЛГБТ-ценностей хотели прекратить парад лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в польском Люблине. Дело дошло до открытых столкновений, писал News.ru.