Уголовное производство начали после схода с рельсов поезда на Транссибе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте начали уголовное производство по факту схода с рельсов состава на станции «Татарская» в Новосибирской области.

Соответствующее решение было принято на основании результатов проверки, которая показала, что инцидент произошёл в результате нарушений правил эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасности движения.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят следственные действия для установления всех деталей инцидента с поездом, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что более трёх десятков вагонов грузового состава 8 ноября сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области. Происшествие вызвало задержки в движении пассажирских поездов на этом участке Транссибирской магистрали. Инцидент произошёл в 11:58. К месту инцидента были направлены восстановительные поезда со станций Татарская и Омск.

«Татарская» — одна из крупнейших станций на этом отрезке Транссиба. Станция, построенная в 1896 году, является узловой: к ней примыкает сразу несколько железнодорожных направлений.