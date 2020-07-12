СКР возбудил дело по факту разлива более 40 тонн керосина на Таймыре

https://static.news.ru/photo/b68893e6-c44f-11ea-9f67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за разлива более 40 тонн авиационного топлива на Таймыре в Красноярском крае. Очередное ЧП с загрязнением почв, связанное с ГМК «Норникель», на этот раз имело место у посёлка Тухард.

Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), — говорится в сообщении на сайте краевого СУ СК РФ.

По последним данным, авария случилась при перекачке керосина из баржи из-за разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз». В результате в грунт попало около 44,5 тонны авиационного топлива.

По данным пресс-службы «Норникеля», разгерметизация продолжалась около 15 минут. Ранее пресс-служба «Норильсктрансгаза» сообщала, что угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке керосина приостановлены, принимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого. В свою очередь пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», с конца мая. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. В результате в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В конце июня предприятие вновь оказалось в центре скандала. Корреспондент «Новой газеты» и представители Greenpeace обнаружили перекачку стоков в тундру. По данным издания, сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, писал NEWS.ru.