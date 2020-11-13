Ученики в Калининграде отравились в школьной столовой

Учащиеся одной из калининградских школ отравились едой в столовой.
Следовали проведут проверки в учебном заведении, в котором семеро учащихся были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за пищевого отравления.
Накануне в социальных сетях появились сообщения о массовом отравлении учащихся одной из школ города Калининграда после посещения школьной столовой. Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления СК организована доследственная проверка, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
У шестерых отравившихся врачи диагностировали энтероколит — одновременное воспаление толстого и тонкого кишечника.
В столовой, где отравились дети, специалисты провели осмотр и взяли пробы продуктов для дальнейшего изучения. Работа столовой временно приостановлена, в школе проводится дезинфекция,
Ранее NEWS.ru писал, что более 100 учеников одной из школ Кронштадта обратились за медпомощью после отравления в школьной столовой. Все отравившиеся проходят лечение амбулаторно, тяжёлых случаев отравления нет. В школе, где отравились дети, проводятся проверки.