Ученики в Калининграде отравились в школьной столовой

https://static.news.ru/photo/acbff874-2735-11eb-ad90-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Калининградской области/vk.com

Учащиеся одной из калининградских школ отравились едой в столовой.

Следовали проведут проверки в учебном заведении, в котором семеро учащихся были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за пищевого отравления.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о массовом отравлении учащихся одной из школ города Калининграда после посещения школьной столовой. Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления СК организована доследственная проверка, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

У шестерых отравившихся врачи диагностировали энтероколит — одновременное воспаление толстого и тонкого кишечника.

В столовой, где отравились дети, специалисты провели осмотр и взяли пробы продуктов для дальнейшего изучения. Работа столовой временно приостановлена, в школе проводится дезинфекция, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что более 100 учеников одной из школ Кронштадта обратились за медпомощью после отравления в школьной столовой. Все отравившиеся проходят лечение амбулаторно, тяжёлых случаев отравления нет. В школе, где отравились дети, проводятся проверки.