Убийство в Сергиевом Посаде повлекло антимигрантский бунт

В подмосковном посёлке Бужаниново под Сергиевым Посадом 13 сентября состоялся сход жителей после изнасилования и убийства пенсионерки — предположительно приезжими, которых уже задержали. Толпа требовала депортировать всех некоренных жителей, а прежде всего — выселить общежитие с мигрантами, работающими на заводе «Экоокна», хотя его администрация и местные власти утверждают, что подозреваемые не имеют отношения к преступлению. Кроме того, связанный с округом депутат заявил NEWS.ru что задержанные даже не проживали в общежитии, которое уже распорядился расселить губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Чиновники призвали местных жителей, которые готовят новый «народный сход», больше не выходить на улицы. Подробности происходящего в материале NEWS.ru.
Мигранты отпущения
По информации подмосковного управления СК, 13 сентября в лесополосе на территории Сергиево-Посадского городского округа
Позднее задержанным
Одним из первых о гибели пенсионерки Натальи Е., которая ушла по грибы и не вернулась,
Как только о трагедии стало известно, часть жителей расположенного рядом с местом трагедии посёлка Бужаниново, устроили вечером 13 сентября сход. Они позвали представителей власти и администрации завода «Экоокна», а также потребовали расселить общежитие и прогнать иностранных рабочих, поскольку по их мнению, женщину убили работники упомянутого предприятия. Хотя, как
Руководители компании «Экоокна» также
В разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Пахомов, отвечающий за Сергиево-Посадский городской округ, не исключил, что «проблема общежития не совсем имеет отношение к этому, но это тоже надо фиксировать».
Надо понимать, что те люди, которые являются арестованными — они не проживали в этом общежитии. Они были рабочими со стройки частного дома неподалеку. <...> Но проблема —не в [общежитии], а в поведении тех людей, которые приезжают на работу, — сказал Пахомов.
Парламентарий подчеркнул, что местная администрация не фиксировала жалоб, «но это не значит, что их не было например в органы правоохранительные». Но в целом, считает Пахомов, Сергиево-Посадский район — «достаточно спокойная территория».
Там был конфликт один лет 15 назад, я тогда не работал, но помню, что он был урегулирован решениями, которые всех устроили, — добавил депутат.
Выселение вместо расправы
В стихийной акции протеста
Сход закончился в ночь на 14 сентября. В администрации Сергиева Посада, во избежание инцидентов, собравшихся призывали разойтись, поскольку в поздний час организовать встречу с представителями всех сторон не получится. По словам Михаила Токарева, встреча с правоохранителями и диалог с представителями власти «помогли предотвратить конфликт». Он призвал жителей «остановиться»:
Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия. Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведём встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание.
В общежитии после вчерашних протестов
Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано.
Чиновник отметил, что безопасность «не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы». Кроме того, Воробьёв подчеркнул, что ежегодно в Россию приезжают сотни тысяч людей из разных стран, но большинство из них «честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи».
Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться, — резюмировал глава Подмосковья.
Как рассказал NEWS.ru журналист Андрей Трофимов, сейчас все готовятся к вечернему сходу, который должен состояться 14 сентября в 20:00. На него, как ожидается, должен приехать глава городского округа и рассказать о ситуации с расселением общежития, безопасностью и участковым полиции, «которого там нет».
При этом Трофимов заявил, что не уверен в том, что полицейские задержали тех людей, которые действительно причастны к изнасилованию и убийству пенсионерки. Такого же мнения, по его словам, придерживаются и некоторые другие жители Бужанинова,поддерживающие при этом общую протестную антимигрантскую риторику. По некоторым сведениям, предприятие «Экоокна» уже