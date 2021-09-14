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Убийство в Сергиевом Посаде повлекло антимигрантский бунт
Происшествия

Убийство в Сергиевом Посаде повлекло антимигрантский бунт

NEWS.ru выяснил, что задержанные в Сергиевом Посаде не проживали в общежитии, которое уже распорядился расселить губернатор Подмосковья
14:25, 14 сентября 2021
Фото: zdes_govoryat/vk.com
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В подмосковном посёлке Бужаниново под Сергиевым Посадом 13 сентября состоялся сход жителей после изнасилования и убийства пенсионерки — предположительно приезжими, которых уже задержали. Толпа требовала депортировать всех некоренных жителей, а прежде всего — выселить общежитие с мигрантами, работающими на заводе «Экоокна», хотя его администрация и местные власти утверждают, что подозреваемые не имеют отношения к преступлению. Кроме того, связанный с округом депутат заявил NEWS.ru что задержанные даже не проживали в общежитии, которое уже распорядился расселить губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Чиновники призвали местных жителей, которые готовят новый «народный сход», больше не выходить на улицы. Подробности происходящего в материале NEWS.ru.

Убийство в Сергиевом Посаде повлекло антимигрантский бунтsergiev_posad/vk.com

Мигранты отпущения

По информации подмосковного управления СК, 13 сентября в лесополосе на территории Сергиево-Посадского городского округа был найден труп 67-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. По «горячим следам» сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых в совершении преступлений, которыми по данным МВД стали «двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения». В ведомстве обещают проверить законность их нахождения в РФ. Всего подозреваемых было трое, одного из них ищет полиция. Все они, по утверждению местных, являются гражданами Таджикистана.

Убийство в Сергиевом Посаде повлекло антимигрантский бунтplohie_novosti_mc/vk.com

Позднее задержанным предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). На контроль над расследование дела взяла прокуратура Московской области.

Одним из первых о гибели пенсионерки Натальи Е., которая ушла по грибы и не вернулась, написал местный блогер и журналист Андрей Трофимов на страницах издаваемой им сетевой «Альтернативной газеты». Он сообщил, что в одном из местных пабликов в соцсетях появилось гневное сообщение против таджиков, которых коллективно обвинили в причастности к криминалу. Так трагедия в лесополосе вызвала не только большое общественное волнение, но и всплеск антимигрантских настроений.

Убийство в Сергиевом Посаде повлекло антимигрантский бунтsergiev_posad/vk.com

Как только о трагедии стало известно, часть жителей расположенного рядом с местом трагедии посёлка Бужаниново, устроили вечером 13 сентября сход. Они позвали представителей власти и администрации завода «Экоокна», а также потребовали расселить общежитие и прогнать иностранных рабочих, поскольку по их мнению, женщину убили работники упомянутого предприятия. Хотя, как написал в Instagram глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, задержанные граждане Таджикистана к общежитию и заводу отношения не имели — они жили и трудились на строительстве частного дома в СНТ «Приозёрный».

Руководители компании «Экоокна» также подтвердили, что двое задержанных не имеют отношения к предприятию, которое работает в Бужаниново с 2002 года и многие иностранные работники трудятся здесь уже более десяти лет, бок о бок с местными жителями. По утверждению представителей фирмы, все мигранты оформлены легально и имеют регистрацию. Однако, как утверждает со слов участников схода Андрей Трофимов, приезжие в посёлке ведут себя асоциально, «пристают к 15-летним детям, к шестилетним детям, к пожилым, к молодым».

В разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Пахомов, отвечающий за Сергиево-Посадский городской округ, не исключил, что «проблема общежития не совсем имеет отношение к этому, но это тоже надо фиксировать».

Надо понимать, что те люди, которые являются арестованными — они не проживали в этом общежитии. Они были рабочими со стройки частного дома неподалеку. <...> Но проблема —не в [общежитии], а в поведении тех людей, которые приезжают на работу, — сказал Пахомов.

Парламентарий подчеркнул, что местная администрация не фиксировала жалоб, «но это не значит, что их не было например в органы правоохранительные». Но в целом, считает Пахомов, Сергиево-Посадский район — «достаточно спокойная территория».

Там был конфликт один лет 15 назад, я тогда не работал, но помню, что он был урегулирован решениями, которые всех устроили, — добавил депутат.

Выселение вместо расправы

В стихийной акции протеста приняли участие от 300 до одной тысячи человек. На неё прибыл начальник местной полиции. По некоторым данным, ещё в ночь на 13 сентября местные жители пытались сломать дверь в общежитие, где живут рабочие-мигранты. Это случилось вскоре после того, как в 12 сентября местный житель обратился в МВД с заявлением о пропаже его матери, ушедшей с дачи в СНТ «Магистраль-2», а позже обнаруженной мёртвой.

Сход закончился в ночь на 14 сентября. В администрации Сергиева Посада, во избежание инцидентов, собравшихся призывали разойтись, поскольку в поздний час организовать встречу с представителями всех сторон не получится. По словам Михаила Токарева, встреча с правоохранителями и диалог с представителями власти «помогли предотвратить конфликт». Он призвал жителей «остановиться»:

Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия. Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведём встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание.

В общежитии после вчерашних протестов разбито окно. Как предполагают очевидцы, в него кидали камни. Само здание взяли под охрану полиции. Ещё накануне в правительстве Подмосковья проинформировали, что 14 сентября, примут участие во встрече с руководством завода «Экоокна», на которой будут «подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития». В итоге губернатор региона Андрей Воробьёв заявил, что оно будет закрыто, не уточнив, куда денутся рабочие:

Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано.

Чиновник отметил, что безопасность «не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы». Кроме того, Воробьёв подчеркнул, что ежегодно в Россию приезжают сотни тысяч людей из разных стран, но большинство из них «честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи».

Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться, — резюмировал глава Подмосковья.

Как рассказал NEWS.ru журналист Андрей Трофимов, сейчас все готовятся к вечернему сходу, который должен состояться 14 сентября в 20:00. На него, как ожидается, должен приехать глава городского округа и рассказать о ситуации с расселением общежития, безопасностью и участковым полиции, «которого там нет».

Убийство в Сергиевом Посаде повлекло антимигрантский бунтplohie_novosti_mc/vk.com

При этом Трофимов заявил, что не уверен в том, что полицейские задержали тех людей, которые действительно причастны к изнасилованию и убийству пенсионерки. Такого же мнения, по его словам, придерживаются и некоторые другие жители Бужанинова,поддерживающие при этом общую протестную антимигрантскую риторику. По некоторым сведениям, предприятие «Экоокна» уже вывезло около 160 своих сотрудников из общежития, чтобы не провоцировать местное население.

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