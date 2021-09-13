Прокуратура взяла на контроль дело об изнасиловании и убийстве пенсионерки

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование об изнасиловании и убийстве пенсионерки в подмосковном Бужаниново. Её тело обнаружили в лесополосе, подозреваемых задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Местные жители считают, что во всём виноваты мигранты, поэтому они вышли на пикет к общежитию, где они живут.

По горячим следам сотрудникам УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения, — сказали в прокуратуре.

По данным местных властей, преступление совершили уроженцы Таджикистана.

На встречу с жителями деревни приезжал Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев. Также будет проведена проверка того, как исполняется миграционное законодательство в общежитии в деревне Бужаниново.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал , что будет требовать закрыть общежитие.

Жители рассказали, что в населённом пункте нет участкового, несмотря на то что в селе живут 1700 человек. При этом они добавили, что сотрудники полиции, которые приезжают на вызовы, сами боятся трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что жители окружили общежитие, в котором проживали мигранты. Они потребовали наказать убийц 65-летней местной жительницы, а также ликвидировать само общежитие, потому что, по их словам, в селе небезопасно. Дети днём боятся ходить в школу, потому что мигранты к ним пристают.