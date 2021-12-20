У пассажира рейса Новосибирск — Петербург случился сердечный приступ
Самолёт экстренно сел в Сыктывкаре из-за сердечного приступа у пассажира
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:45, 20 декабря 2021
Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look Press
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Рейс авиакомпании «Россия» Новосибирск — Санкт-Петербург был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за проблем со здоровьем у пассажира, сообщили ТАСС в авиакомпании. По предварительным данным, у находившейся в самолёте женщины во время полёта произошёл сердечный приступ.
В связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров рейс Новосибирск — Санкт-Петербург совершил внеплановую посадку в аэропорту Сыктывкара. Так как в аэропорту нет технического специалиста для проведения внепланового технического обслуживания воздушного судна, авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. Планируемое время вылета из Сыктывкара — после 12:30 мск, — сказал официальный представитель авиакомпании «Россия».
Женщина была направлена в Эжвинскую городскую больницу Сыктывкара, сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.
14 декабря у пассажира рейса Ставрополь — Москва резко упало давление. Мужчина потерял сознание на борту судна. Однако, находящийся в самолёте врач сумел оказать пострадавшему первую помощь и спасти мужчину. Пилоты не прерывали полёт, и самолёт благополучно долетел до Москвы.