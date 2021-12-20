У пассажира рейса Новосибирск — Петербург случился сердечный приступ

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Продюсера телеканала «Пятница» Сергея Ушакова обвинили в домогательствах. Екатерина Романова, которая присутствовала в том же клубе, где коллектив издания отмечал корпоратив, заявила, что сотрудник телеканала надругался над ней, сообщает Baza.

По версии самой девушки, продюсер оказывал ей знаки внимания на протяжении всего вечера. Получив отказ, мужчина не смирился и решил попробовать взять её силой. Утверждается, что когда она направилась в...