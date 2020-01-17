Специалисты обнаружили возбудителя дизентерии у жителей Кизляра, доставленных в больницу с острой кишечной инфекцией после отравления водой.
По данным местного управления Роспотребнадзора, в настоящее время известно о 124 случаях заболевания. 64 отравившихся — дети до 17 лет.
По результатам лабораторных исследований материала от больных, выделены бактерии рода шигеллы (дизентерия), — сообщили в ведомстве.
Согласно предварительным данным эпидрасследования, предполагается, что инфекция передалась жителям через загрязнённую питьевую воду, которая предоставляется населению с грубыми нарушениями санитарного законодательства.
Специалисты
Как писал NEWS.ru, городские власти связывают произошедшее с попаданием инфекции в водопровод в результате аварии. Оказалось, что в районе повреждения трубы были обнаружены нелегальные канализационные коммуникации, проложенные жильцами окрестных домов. В настоящее время в районе прорыва проложена временная водопроводная линия.
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