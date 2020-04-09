У нескольких сотрудников МГУ выявлен коронавирус

Ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что у нескольких сотрудников вуза зафиксировано заражение коронавирусом.
По его словам, заболевшие уже давно не приходят в университет, поэтому удалось избежать их контактирования с другими сотрудниками.
Об этом ректор сообщил на заседании рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности в России уже 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.
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