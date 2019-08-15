Столкновение самолётов с птицами — это рутинное явление для авиации всего мира. И, по статистике, эти столкновения случаются ежедневно.
Вся авиационная общественность, включая самолётостроителей, постоянно предпринимают меры, которые бы минимизировали такие встречи с птицами, чтобы сохранить безопасность полётов. До конца этот вопрос так и остаётся нерешённым, потому что он нерешаем. У птиц своё «начальство», у нас — своё, и контакта между этими двумя группами нет.
Что случилось в данном случае? Всё происходило по расписанию. Самолёт вовремя вырулил, вовремя взлетел, на борту 233 человека, всё в штатном режиме происходило, погода была хорошая, раннее утро, солнце светит, то есть ничего никому не угрожало. И вдруг на взлёте, после того как самолёт перешёл в режим набора высоты, экипаж почувствовал, что столкнулся со стаей птиц. При этом отказал двигатель, видимо, туда попали птички. Командир экипажа принял единственное правильное решение — сразу скажу, вернуться обратно в аэропорт он не мог, потому что выполнять полёт на одном двигателе запрещено, — он начал заходить на посадку.
То есть взял пилотирование на себя, после того как он начал снижаться, они заметили, что второй работающий двигатель тоже глючит. Командир корабля в данном случае принял единственное грамотное и правильное решение — это произвести посадку перед собой, а не ждать пока второй двигатель откажет и самолёт мгновенно, как камень, рухнет на землю.
Качество своего решения он улучшил тем, что не стал выпускать шасси. То есть, как мы между собой называем, сажать самолёт на брюхо. В этом есть очень большие преимущества, потому что во время аварийного приземления выпущенные шасси приводят к значительным разрушениям конструкции самолёта. Всё это ломается, всё это рушится. И это приводит к разрушению топливных баков, оттуда начинает вытекать топливо и загорается. Это произошло при катастрофе в Шереметьево. В данном случае капитан корабля произвёл чёткую мягкую посадку, обеспечил эвакуацию пассажиров, таким образом, все остались живы и здоровы.
Вы скажете, это чудо, но в данном случае у этого чуда есть конкретный «адрес». Это чудо в лице командира корабля Юсупова, второго пилота и команды бортпроводников, которые так чётко сработали в условиях ручного пилотирования самолёта.
Очень сложная ситуация у пилота была: максимальная заправка топливом самолёта, маленькая высота, разгон — ситуация очень непростая, управлять таким самолётом непросто. И с этим всем командир корабля справился. Он высокий профессионал.
Исходя из тех фактов, что мне известны, говорить про какие-то нарушения со стороны команды — не могу. Я их не нахожу. Но мы с вами здесь, а экспертная комиссия там. Будем ждать результатов.