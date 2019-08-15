Эксперты по просьбе News.ru прокомментировали происшествие с лайнером Airbus А321. Напомним, утром 15 августа самолёт «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жёсткую посадку на кукурузном поле. Перед этим лайнер столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него загорелись оба двигателя. На борту, вместе с экипажем, находилось 233 человека. Из них пострадали 23, погибших нет. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Так, опытный пилот назвал чудом то, что самолёт при посадке не загорелся. По его мнению, при попадании в двигатель птиц серьёзные повреждения неизбежны.

Если отказывает один двигатель, то на втором двигателе самолёт теоретически может лететь, набирать высоту — всё нормально. Думаю, экипаж бы в таком случае развернулся и зашёл на посадку, на аэродром, на полосу. А раз произошла такая посадка, предполагаю, что птицы попали в два двигателя.

Высота была небольшая, но сразу после взлёта шасси экипаж убирает, а уже выпустить [шасси в данном случае экипаж], видимо, не смог. Но это мои предположения, говорить что-то можно будет после расшифровки. Сейчас это гадание. Почему я говорю про шасси? В принципе, производитель самолёта рекомендует посадку вне аэродрома, на сушу, с выпущенными шасси — они поломаются, но возьмут часть нагрузки, и пассажиры останутся целы. Очень повезло, что это было поле со свежей кукурузой, плюс дожди шли, почва влажная, что не возник пожар.

Птицы попадают в двигатель самолёта, от этого никуда не деться. Вот, например, возле аэропорта Шереметьево птиц отгоняют специальные службы, которые отслеживают их перелёты. В районе аэродрома надо следить за тем, чтобы не было помоек, свалок, а у нас это сплошь и рядом, никто не следит. Чайка вроде морская птица, но на самом деле — помоечная. Повреждения самолёта зависит от размера птиц: воробей — это одно, если лебедь — другое. Чайка — крупная птица. Хотя двигатели, которые стоят в Airbus, крепкие, но вполне возможно, что при попадании сразу нескольких птиц в двигатель происходят повреждения.

Там вращающиеся элементы. Сначала идут лопатки компрессора. Они сразу птицу, как мясорубкой, измельчают, большую часть отбросят в первый контур, двигатель сам двухконтурный. Внешний контур — сразу наружу отбросит. А если птица большая, часть может попасть во внутренний контур, где лопатки меньше компрессора, более нежные, там же сгорание, две турбины. Эта масса, фарш, даёт огромную нагрузку, может даже лопатку сломать. Сломанная лопатка летит дальше в двигатель, ломая детали. Разные могут быть повреждения.

У меня за всю жизнь десяток раз было, что птицы попадали в двигатель. Зависит очень от того, где летаешь. В прибрежных районах каждый вылет такое бывает. В Торонто, к примеру, вообще никогда нет такого. От времени суток, сезона тоже зависит. Средств защиты от этого нет, только убирать помойки, следить, звуком отпугивать.

Игорь Дельдюжов

президент Шереметьевского профсоюза лётного состава

В целом специалисты сходятся во мнении, что проблему столкновения с птицами до конца пока решить невозможно, а действия пилотов оценивают как весьма грамотные и профессиональные.

Столкновение самолётов с птицами — это рутинное явление для авиации всего мира. И, по статистике, эти столкновения случаются ежедневно.

Вся авиационная общественность, включая самолётостроителей, постоянно предпринимают меры, которые бы минимизировали такие встречи с птицами, чтобы сохранить безопасность полётов. До конца этот вопрос так и остаётся нерешённым, потому что он нерешаем. У птиц своё «начальство», у нас — своё, и контакта между этими двумя группами нет.

Что случилось в данном случае? Всё происходило по расписанию. Самолёт вовремя вырулил, вовремя взлетел, на борту 233 человека, всё в штатном режиме происходило, погода была хорошая, раннее утро, солнце светит, то есть ничего никому не угрожало. И вдруг на взлёте, после того как самолёт перешёл в режим набора высоты, экипаж почувствовал, что столкнулся со стаей птиц. При этом отказал двигатель, видимо, туда попали птички. Командир экипажа принял единственное правильное решение — сразу скажу, вернуться обратно в аэропорт он не мог, потому что выполнять полёт на одном двигателе запрещено, — он начал заходить на посадку.

То есть взял пилотирование на себя, после того как он начал снижаться, они заметили, что второй работающий двигатель тоже глючит. Командир корабля в данном случае принял единственное грамотное и правильное решение — это произвести посадку перед собой, а не ждать пока второй двигатель откажет и самолёт мгновенно, как камень, рухнет на землю.

Качество своего решения он улучшил тем, что не стал выпускать шасси. То есть, как мы между собой называем, сажать самолёт на брюхо. В этом есть очень большие преимущества, потому что во время аварийного приземления выпущенные шасси приводят к значительным разрушениям конструкции самолёта. Всё это ломается, всё это рушится. И это приводит к разрушению топливных баков, оттуда начинает вытекать топливо и загорается. Это произошло при катастрофе в Шереметьево. В данном случае капитан корабля произвёл чёткую мягкую посадку, обеспечил эвакуацию пассажиров, таким образом, все остались живы и здоровы.

Вы скажете, это чудо, но в данном случае у этого чуда есть конкретный «адрес». Это чудо в лице командира корабля Юсупова, второго пилота и команды бортпроводников, которые так чётко сработали в условиях ручного пилотирования самолёта.

Очень сложная ситуация у пилота была: максимальная заправка топливом самолёта, маленькая высота, разгон — ситуация очень непростая, управлять таким самолётом непросто. И с этим всем командир корабля справился. Он высокий профессионал.

Исходя из тех фактов, что мне известны, говорить про какие-то нарушения со стороны команды — не могу. Я их не нахожу. Но мы с вами здесь, а экспертная комиссия там. Будем ждать результатов.

Олег Смирнов

председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре
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