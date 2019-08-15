Если отказывает один двигатель, то на втором двигателе самолёт теоретически может лететь, набирать высоту — всё нормально. Думаю, экипаж бы в таком случае развернулся и зашёл на посадку, на аэродром, на полосу. А раз произошла такая посадка, предполагаю, что птицы попали в два двигателя.

Высота была небольшая, но сразу после взлёта шасси экипаж убирает, а уже выпустить [шасси в данном случае экипаж], видимо, не смог. Но это мои предположения, говорить что-то можно будет после расшифровки. Сейчас это гадание. Почему я говорю про шасси? В принципе, производитель самолёта рекомендует посадку вне аэродрома, на сушу, с выпущенными шасси — они поломаются, но возьмут часть нагрузки, и пассажиры останутся целы. Очень повезло, что это было поле со свежей кукурузой, плюс дожди шли, почва влажная, что не возник пожар.

Птицы попадают в двигатель самолёта, от этого никуда не деться. Вот, например, возле аэропорта Шереметьево птиц отгоняют специальные службы, которые отслеживают их перелёты. В районе аэродрома надо следить за тем, чтобы не было помоек, свалок, а у нас это сплошь и рядом, никто не следит. Чайка вроде морская птица, но на самом деле — помоечная. Повреждения самолёта зависит от размера птиц: воробей — это одно, если лебедь — другое. Чайка — крупная птица. Хотя двигатели, которые стоят в Airbus, крепкие, но вполне возможно, что при попадании сразу нескольких птиц в двигатель происходят повреждения.

Там вращающиеся элементы. Сначала идут лопатки компрессора. Они сразу птицу, как мясорубкой, измельчают, большую часть отбросят в первый контур, двигатель сам двухконтурный. Внешний контур — сразу наружу отбросит. А если птица большая, часть может попасть во внутренний контур, где лопатки меньше компрессора, более нежные, там же сгорание, две турбины. Эта масса, фарш, даёт огромную нагрузку, может даже лопатку сломать. Сломанная лопатка летит дальше в двигатель, ломая детали. Разные могут быть повреждения.

У меня за всю жизнь десяток раз было, что птицы попадали в двигатель. Зависит очень от того, где летаешь. В прибрежных районах каждый вылет такое бывает. В Торонто, к примеру, вообще никогда нет такого. От времени суток, сезона тоже зависит. Средств защиты от этого нет, только убирать помойки, следить, звуком отпугивать.