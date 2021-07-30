Тысячи человек остались отрезаны от мира из-за паводка в Амурской области

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Пожар вспыхнул на территории посёлка Бахар Сураханского района города Баку. Инцидент, в ходе которого очевидцы слышали взрыв, произошёл рядом с шоссе, ведущим в аэропорт, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что вечером 31 июля загорелись бытовые отходы. Пожарные уже справились с огнём. Сгорели бытовые отходы вблизи Зыхского шоссе на территории Сураханского района. Огонь был потушен в оперативном порядке,...