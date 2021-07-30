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Тысячи человек остались отрезаны от мира из-за паводка в Амурской области

06:01, 01 августа 2021
Тысячи человек остались отрезаны от мира из-за паводка в Амурской области Фото с места происшествия Фото: 28.mchs.gov.ru
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Мост обрушился из-за паводка в Амурской области, оставив без связи с цивилизацией тысячи человек в Амурской области. Происшествие случилось у посёлка Талакан в воскресенье, 1 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

Подтопление произошло на территории Завитинского и Бурейского районов. В Завитинске во власти воды оказались более 400 приусадебных участков, шесть частных домов. Произошло аварийное отключение подстанции, из-за чего без света остались жители шести населённых пунктов.

Подмытие моста произошло в Бурейском районе на автодороге регионального значения между Благовещенском и Гомелевкой.

Парализовано дорожное движение, местные жители публикуют фото с последствиями паводка. На кадрах запечатлён провал через реку Синель. Водное сообщение также недоступно из-за сильного течения, которое образовалось из-за сброса воды на Бурейской ГЭС.

Данных о погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Амурской области разбился легкомоторный самолёт. По предварительным данным, у него отказал двигатель.

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