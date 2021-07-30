Тысячи человек остались отрезаны от мира из-за паводка в Амурской области

Мост обрушился из-за паводка в Амурской области, оставив без связи с цивилизацией тысячи человек в Амурской области. Происшествие случилось у посёлка Талакан в воскресенье, 1 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.
Подтопление произошло на территории Завитинского и Бурейского районов. В Завитинске во власти воды оказались более 400 приусадебных участков, шесть частных домов. Произошло аварийное отключение подстанции, из-за чего без света остались жители шести населённых пунктов.
Подмытие моста произошло в Бурейском районе на автодороге регионального значения между Благовещенском и Гомелевкой.
Парализовано дорожное движение, местные жители публикуют фото с последствиями паводка. На кадрах запечатлён провал через реку Синель. Водное сообщение также недоступно из-за сильного течения, которое образовалось из-за сброса воды на Бурейской ГЭС.
Данных о погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Амурской области разбился легкомоторный самолёт. По предварительным данным, у него отказал двигатель.