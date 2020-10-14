Тётя сибирского трансгендера заявила, что его убили из-за денег

https://static.news.ru/photo/cb2d3acc-0e00-11eb-8e3f-fa163e074e61_660.jpg Виктория Басаковская Фото: rombstory/vk.com

Тётя убитого в Новосибирске трансгендера считает, что её племянника задушили не из-за ревности, а из-за денег. В преступлении сознался полицейский.

24-летняя Виктория Басаковская пропала в начале октября. В УМВД об этом сообщил её приятель, работавший в патрульно-постовой службе. В итоге сыщики пришли к выводу, что именно заявитель убил трансгендера. Местные СМИ писали, что пара состояла в отношениях, а мотивом к преступлению послужила ревность.

Я устала читать дурацкие новости, что это из-за ревности, что там любовники и всякий бред. Он изначально хотел завладеть телефоном, потому что там была сумма на карточке. И вот сам конфликт весь из-за этого, а не то, что пишут, — сообщила телеканалу «360» тётя погибшего.

Виктория Басаковская по паспорту является Николаем. Он был известной трансперсоной Сибири и давал ряд интервью, в которых рассказывал о своей жизни, писал NEWS.ru.