Новосибирский полицейский убил своего любовника-трансгендера

В Новосибирске раскрыто убийство 24-летнего трансгендера Виктории Басаковской. Преступление совершил её любовник, служащий в патрульно-постовой службе.
Предположительно, пара жила вместе. Полицейский сам подал заявление о пропаже человека. Поиски шли почти неделю. В итоге следы привели сыщиков к заявителю. Под давлением улик он признался в убийстве и показал, где спрятал тело,
Предположительно, между любовниками произошла ссора на почве ревности. Вероятно, Виктория решила бросить полицейского, а тот потерял контроль над собой. Тело он вывез в Искитимский район и закопал в километре от села Бурмистрово.
Виктория Басаковская по паспорту является Николаем. Молодой человек провёл себе в домашних условиях операцию по удалению яичек. Про новосибирского трансгендера
В региональном УМВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого в убийстве трансгендера (в полицейской ориентировки он фигурировал как мужчина). Этого сотрудника уволили из правоохранительных органов.
Ранее NEWS.ru писал, что молодому человеку из Нижнего Новгорода, подозреваемому в тройном убийстве, тело которого ранее было обнаружено в лесу, проведут психиатрическую экспертизу посмертно.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен