Новосибирский полицейский убил своего любовника-трансгендера

https://static.news.ru/photo/82687450-0d42-11eb-91c8-fa163e074e61_660.jpg Виктория Басаковская Фото: rombstory/vk.com

В Новосибирске раскрыто убийство 24-летнего трансгендера Виктории Басаковской. Преступление совершил её любовник, служащий в патрульно-постовой службе.

Предположительно, пара жила вместе. Полицейский сам подал заявление о пропаже человека. Поиски шли почти неделю. В итоге следы привели сыщиков к заявителю. Под давлением улик он признался в убийстве и показал, где спрятал тело, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Предположительно, между любовниками произошла ссора на почве ревности. Вероятно, Виктория решила бросить полицейского, а тот потерял контроль над собой. Тело он вывез в Искитимский район и закопал в километре от села Бурмистрово.

Виктория Басаковская по паспорту является Николаем. Молодой человек провёл себе в домашних условиях операцию по удалению яичек. Про новосибирского трансгендера снимали ряд сюжетов.

В региональном УМВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого в убийстве трансгендера (в полицейской ориентировки он фигурировал как мужчина). Этого сотрудника уволили из правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru писал, что молодому человеку из Нижнего Новгорода, подозреваемому в тройном убийстве, тело которого ранее было обнаружено в лесу, проведут психиатрическую экспертизу посмертно.