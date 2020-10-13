Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

https://static.news.ru/photo/ab25afe2-0d16-11eb-a28c-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/polkovnikt/Global Look Press

Молодому человеку, подозреваемому в тройном убийстве, тело которого ранее было обнаружено в лесу, проведут психиатрическую экспертизу посмертно.

Мероприятия направлены на выяснение причин и мотивов преступления, а также на установление психического состояния молодого человека, передаёт ТАСС.

Для установления его психического состояния, в том числе в момент совершения преступления, а также причин и мотивов ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

12 октября 18-летний житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловское Борского района. Стрелком оказался Даниил Монахов, который приехал в посёлок в гости к бабушке. Правоохранители разослали ориентировки преступника, его поисками занимались ОМОН и СОБР.

СК России возбудил уголовное дело по статье об убийстве одного или более лиц. Под огонь стрелка также попал рейсовый автобус, в котором пострадавших нет. По данным базы Росгвардии, Монахов владел оружием вполне законно, получив разрешение 17 сентября 2020 года.

Тело молодого человека было обнаружено 13 октября.

Как писал NEWS.ru ранее, жительница посёлка Большеорловское в Нижегородской области рассказала подробности случившейся там стрельбы.