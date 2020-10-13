Нижегородский стрелок обнаружен мёртвым

https://static.news.ru/photo/4aea79de-0d0f-11eb-899e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве трёх человек в Нижегородской области обнаружен мёртвым, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

По информации РИА Новости, стрелок покончил с собой.

Найдено тело... Недалеко от места, где всё произошло, — цитирует агентство слова своего источника в СУ СК.

На теле предполагаемого стрелка обнаружены огнестрельные ранения, уточняет «Интерфакс». По данным пресс-службы региональной полиции, полицейские совместно с представителями Росгвардии региона обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни.

12 октября 18-летний житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловское Борского района. Стрелком оказался Даниил Монахов, который приехал в посёлок в гости к бабушке. Правоохранители разослали ориентировки преступника, его поисками занимаются ОМОН и СОБР.

СК России возбудил уголовное дело по статье об убийстве одного или более лиц. Под огонь стрелка также попал рейсовый автобус, в котором пострадавших нет. По данным базы Росгвардии, Монахов владел оружием вполне законно, получив разрешение 17 сентября 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, жительница посёлка Большеорловское в Нижегородской области рассказала подробности случившейся там стрельбы.