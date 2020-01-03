Никто не пострадал в результате пожара, который произошёл на туристическом судне Grand Sun, совершавшем круиз по Нилу.
Корабль следовал из Асуана в Луксор по реке Нил. В какой-то момент начался пожар в моторном отсеке. Его удалось быстро потушить. Несмотря на это, все 73 пассажира Grand Sun были эвакуированы и размещены на другом круизном лайнере. В качестве компенсации за причинённые неудобства они получат в подарок бесплатную экскурсию в гробницу Тутанхамона,
Губернатор провинции Асуан Ашраф Атыя создал комиссию, которая должна определить, возможно ли использовать судно Grand Sun в дальнейшем.
Ранее NEWS.ru писал, что в Турции капитан яхты предотвратил катастрофу после того, как её стало затапливать водой. На борту судна находились 15 россиян, в результате инцидента никто не пострадал.
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