https://static.news.ru/photo/4ce52418-2f08-11ea-8aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: egypt-nile-cruise.com

Никто не пострадал в результате пожара, который произошёл на туристическом судне Grand Sun, совершавшем круиз по Нилу.

Корабль следовал из Асуана в Луксор по реке Нил. В какой-то момент начался пожар в моторном отсеке. Его удалось быстро потушить. Несмотря на это, все 73 пассажира Grand Sun были эвакуированы и размещены на другом круизном лайнере. В качестве компенсации за причинённые неудобства они получат в подарок бесплатную экскурсию в гробницу Тутанхамона, передаёт РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и по делам памятников древности Египта.

Губернатор провинции Асуан Ашраф Атыя создал комиссию, которая должна определить, возможно ли использовать судно Grand Sun в дальнейшем.

Ранее NEWS.ru писал, что в Турции капитан яхты предотвратил катастрофу после того, как её стало затапливать водой. На борту судна находились 15 россиян, в результате инцидента никто не пострадал.