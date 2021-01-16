Турецкий фрегат направлен к месту крушения российского сухогруза

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Министерство обороны Турции направило фрегат в район спасательной операции на месте крушения российского сухогруза в Чёрном море.

Для поддержки поисково-спасательной операции в район Бартына, где затонул российский сухогруз, направлен наш фрегат, — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Турции проверяют информацию о гибели двух членов экипажа российского сухогруза Arvin. О гибели товарищей сообщили спасённые моряки. Аналогичные данные привёл губернатор региона, где произошло крушение, Синан Гюнер.

В посольстве РФ в Анкаре заявили, что при крушении по предварительной информации никто не погиб.

Сухогруз Arvin затонул у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере Турции. Судно могло стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма на этом морском участке. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпки.