Турецкий фрегат направлен к месту крушения российского сухогруза

Министерство обороны Турции направило фрегат в район спасательной операции на месте крушения российского сухогруза в Чёрном море.
Для поддержки поисково-спасательной операции в район Бартына, где затонул российский сухогруз, направлен наш фрегат, — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Турции проверяют информацию о гибели двух членов экипажа российского сухогруза Arvin. О гибели товарищей сообщили спасённые моряки. Аналогичные данные привёл губернатор региона, где произошло крушение, Синан Гюнер.
В посольстве РФ в Анкаре заявили, что при крушении по предварительной информации никто не погиб.
Сухогруз Arvin затонул у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере Турции. Судно могло стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма на этом морском участке. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпки.