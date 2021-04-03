Труп подростка нашли в лесу в Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/0e98f2fc-952d-11eb-bf36-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК России по Ленинградской области/vk.com

Тело 13-летнего мальчика было найдено в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области.

Третьего апреля в лесном массиве на территории Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 13-летнего подростка без признаков насильственной смерти. Предположительно, ребенок умер от общего переохлаждения, — говорится в сообщении пресс-службы областного управления СК РФ.

Ранее в лесу под Брянском обнаружили обгоревшее тело младенца. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые определят, был ли ребёнок живым или мертворождённым.

В августе 2018 года в лесу Таиланда был найден труп 58-летнего жителя Ямала. На лодыжках и шее погибшего были завязаны верёвки. В кармане россиянина были найдены просроченная виза и ключ от квартиры на острове Самуи. Известно, что умерший россиянин был любителем путешествий и каждый год ездил в Таиланд.

Как писал NEWS.ru, в Саратовской области замёрз шестилетний ребёнок. Его труп в одном нижнем белье нашли недалеко от дороги. По предварительным данным, мальчик страдал расстройством психики и проживал недалеко от места обнаружения.