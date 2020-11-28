Трое сотрудников ГИБДД погибли в ДТП с грузовиком во Владимирской области

Трое полицейских погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля с грузовиком. ДТП произошло в пятницу около 23:00 в городе Камешково Владимирской области.
По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении большегрузом КамАЗ, — сообщили ГУ МВД по Владимирской области.
Помимо водителя легкового автомобиля погибли и два пассажира, мужчины 33 и 35 лет, 26-летний водитель большегруза не пострадал.
По данным «Владимирских Ведомостей», погибшие являлись сотрудниками ГИБДД Камешковского района. Водитель в момент ДТП был трезв. Напарники в нерабочее время на личном автомобиле ехали в Ковров. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
По факту этого ДТП создана комиссия для служебной проверки и выяснения причин аварии.
Как писал NEWS.ru, в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на шоссе недалеко от посёлка Джубга на Кубани погибли три человека. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля Honda на повороте трассы не справился с управлением и влетел в грузовик Iveco. Все трое погибших находились в салоне легкового автомобиля. Правоохранительные органы ведут проверку и изучают подробности инцидента.