Трое сотрудников ГИБДД погибли в ДТП с грузовиком во Владимирской области

Фото: Подслушано Автомобилистов | Владимир/vk.com

Легковой автомобиль столкнулся с джипом, а затем вылетел на тротуар, где сбил двоих пешеходов. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Марченко и Первой Пятилетки в Челябинске.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, джип Toyota Land Cruiser врезался в Renault Logan, которым управлял 52-летний мужчина. Легковой автомобиль откинуло на тротуар, где находились люди. По предварительным...