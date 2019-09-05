Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет установил, что на видео, где заключённого в следственном изоляторе «Кресты-2» жестоко избивают, телесные повреждения подделаны с помощью краски.

Об этом сообщили в управлении СК по Санкт-Петербургу. По его данным, следователи также не обнаружили доказательств наличия в СИЗО так называемых пресс-хат, в которых на заключённых оказывают давление, передаёт РБК....