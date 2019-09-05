Под завалами обрушившегося здания детского лагеря в Подмосковье остаются трое рабочих. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ.
На месте ЧП работают 19 единиц спасательной техники и 36 спасателей. Общая площадь зоны обрушения составила 64 кв. м.
По последним данным, рухнуло крыло пятиэтажной постройки. В МЧС сообщают, что есть угроза обрушения второго крыла.
Как писал News.ru, в посёлке Новая Шурма Сергиево-Посадского района Московской области 4 сентября обрушилось здание бывшего детского лагеря. Сотрудники экстренных служб предполагали, что под завалами могут находиться до четырёх человек.